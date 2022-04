I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato quattro ragazzi per aver partecipato ad una rissa lungo la pubblica via, scoppiata per futili motivi. Il tutto è avvenuto davanti ad un noto bar del paese. I quattro ragazzi, due 18enni e un 17enne, di nazionalità pakistana, e un 28enne di nazionalità italiana, dovranno rispondere del reato di rissa, mentre l’italiano anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella tarda serata di mercoledì scorso i militari, in transito nella zona, hanno udito urla provenire da un bar nelle vicinanze e, subito dopo, sono stati avvicinati dai tre ragazzi pakistani, a loro volta inseguiti dal ragazzo italiano. Quest’ultimo, che presentava chiari segni di violenza sul volto e le altre parti del corpo, era in evidente stato di agitazione e continuava a voler aggredire gli altri tre, ostacolando ripetutamente l’operato dei Carabinieri nel loro tentativo di identificare e calmare le parti. Da ultimo veniva soccorso dai sanitari del 118, pur rifiutandosi di recarsi in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne, all’interno del bar, pur avendo finito i soldi, voleva continuare a bere e avrebbe richiesto con una certa insistenza soldi agli altri clienti presenti, tra i quali i 3 ragazzini. Da qui la violenta reazione.