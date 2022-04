L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi del D.Lgs.254/2016.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2021 i ricavi consolidati hanno registrato un calo del 13,3% rispetto al 2020 passando da 67,5 milioni a 58,5 milioni di euro, ma se si considerano i ricavi rettificati dai ricavi per servizi di costruzione che sono collegati ai minori investimenti realizzati, si evidenzia una crescita del 33,6% da 37,8 milioni del 2020 a 50,4 milioni di euro del 2021. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è tornato ad essere positivo per 3,5 milioni di euro, a fronte dei -3,9 milioni del 2020. Il risultato netto consolidato si è attestato ad una perdita di 6,7 milioni di euro, a confronto con il risultato negativo di 13,6 milioni di euro del 2020.

Al riguardo e su proposta dell’organo amministrativo, l’Assemblea ha deliberato di rinviare all’esercizio 2022 la perdita registrata da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell’esercizio 2021, pari ad Euro 7.542.353,77.

L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare:

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nel numero di 9 Consiglieri come previsto da Statuto della società, sulla base del meccanismo del voto di lista, il cui mandato triennale avrà scadenza con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024: Enrico Postacchini (altresì nominato Presidente), Nazareno Ventola, Elena Leti, Sonia Bonfiglioli, Valerio Veronesi e Giada Grandi (candidati nella Lista n.1 depositata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dai soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma, in qualità di partecipanti al patto parasociale pubblicato per estratto il 6 agosto 2021), Alessio

Montrella, Giovanni Cavallaro e Laura Pascotto (candidati nella Lista n. 2, presentata dai soci Atlantia S.p.A., 2i Aeroporti S.p.A., Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.), determinandone la relativa remunerazione.

Tra i consiglieri, Elena Leti, Sonia Bonfiglioli e Laura Pascotto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del Codice di Corporate Governance e del Testo Unico della Finanza, mentre i consiglieri Alessio Montrella e Giovanni Cavallaro hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, procederà ad accertare il possesso dei requisiti di indipendenza e, in generale, di legge da parte dei Consiglieri neo-nominati, oltre che al conferimento delle deleghe istituzionali al Presidente e gestionali-esecutive all’Amministratore Delegato e, quindi, alla nomina dei componenti dei Comitati dell’Emittente.

I componenti del Collegio Sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024: designate dai competenti Ministeri, Rosalba Cotroneo (Presidente) e Francesca Aielli (Sindaco effettivo); nominati con voto di lista, Alessandro Bonura quale Sindaco effettivo ed Alessia Bastiani quale Sindaco supplente (Lista n. 2 presentata dal socio Atlantia S.p.A) e, indi Sergio Graziosi, quale Sindaco supplente (Lista n. 1 presentata dai Soci pubblici pattisti). Ciò altresì determinandone la relativa remunerazione.

Lo stesso Collegio, nella prima riunione utile, procederà all’accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza e, in generale, di legge da parte dei Sindaci neonominati.

Il curriculum vitae di ciascun consigliere di amministrazione e di ciascun sindaco è disponibile sul sito internet della Società www.bologna-airport.it nella sezione Investor Relations, sottosezione: borsa-e-azionisti/assemblee-degli-azionisti.

L’Assemblea ha altresì approvato l’aggiornamento della Politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, di cui alla sezione I della Relazione sulla remunerazione (ex art. 123-ter, comma 3 e 3-bis del D.Lgs. 58/98) ed altresì ai sensi e per gli effetti dell’articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, la sezione II della medesima Relazione sulla remunerazione (ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998).