Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone.



