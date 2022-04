Una serie di incontri gratuiti e camminate a tema ambientale: li hanno organizzati il Comune di Albinea e il Ceas Rete Reggiana, in collaborazione con Ecosapiens, nella sede dell’associazione in via Chierici 2 a Borzano

Il primo sarà giovedì 28 aprile con ritrovo alle 20.30. Titolo: “Il risparmio energetico parte da casa”. Si tratterà di una serata dedicata a tutti coloro che vogliano approfondire le buone pratiche per risparmiare energia e risorse naturali, partendo dalle mura domestiche.

Il relatore sarà Alessandro Beffa.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a segreteria@ecosapiens.it

Per informazioni è possibile contattare i numero 0522.590206 o 0522590224, oppure scrivere a ambiente.a@comune.albinea.re.it