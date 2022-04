Esiste un club particolare, affascinante e maledetto allo stesso tempo proprio come il Rock. Si tratta del “Club 27”. Di questo Club Fanno parte il bluesman Robert Johnson, Brian Jones dei Rolling Stones, Kurt Cobain dei Nirvana, le icone di Woodstock Jimi Hendrix e Janis Joplin, Jim Morrison dei Doors e, in ultimo, Amy Winehouse. Questo per citare solo i più famosi. Tutti morti in circostanze misteriose o comunque poco chiare. Tutti geniali, talentuosi artisti che hanno salutato questo mondo all’età comune di 27 anni.

Ma il “Club 27” non è solo questa suggestiva lettura di una parte della storia della musica ma anche un coinvolgente spettacolo proposto dalla associazione “Avanzi di Balera Modenesi” nella persona di Francesca Mercury in duplice veste di promotrice e artista.

Francesca sarà sul palco per condurre una narrazione avvincente fatta di collegamenti con celebri brani della storia della musica appartenenti proprio agli artisti del leggendario “Club 27”.

Brani riproposti rigorosamente live da una band di assoluto rispetto possiamo dire. DANIELE BAGNI, CESARE BARBI, ALFONSO DE PRISCO, MATTEO ZIRONI, NICOLA “NIK” MESSORI e SABRINA SOTGIUrenderanno il racconto quanto mai vivo e pulsante per tutto il tempo dello spettacolo.

L’appuntamento è per Venerdì 29 Aprile 2022 dalle ore 21 presso il teatro De André di Casalgrande (Re).

Prenotazione biglietti presso la segreteria del Teatro ai numeri 0522/1880040 oppure 3342555352 oppure scrivendo a info@teatrodeandre.it

(Claudio Corrado)