Dal 29 aprile all’1 maggio (feriali ore 21.00 – domenica ore 18.00) Paolo Cevoli sarà in scena con Lezioni di marketing romagnolo al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Paolo Cevoli, un imprenditore con l’hobby del cabaret, racconta la sua esperienza di manager della ristorazione. Lezioni di marketing romagnolo è uno spettacolo comico in cui l’artista affronta, con innata simpatia, il suo passato e presente da imprenditore: dalle origini della Pensione Cinzia di Riccione gestita dalla famiglia fino ai giorni nostri. Fa da sfondo alla narrazione una terra, quella di Romagna, che ha nell’ospitalità, nella laboriosità e nel buon umore il segreto del suo successo. Azienda, marketing e Customer Relationship Management sono qui rivisti da un punto di vista tutto romagnolo in un monologo teatrale “formativo” tutto da ridere.

Biglietti da 22,00 a 29,00 euro. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.