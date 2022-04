Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri” e lo svincolo 9 “San Donato”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 26, alle 6:00 di mercoledì 27 aprile.

Resta confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra l’uscita 11 “San Vitale” e l’uscita 10 “Zona Industriale Roveri”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 aprile, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Larga, Via dell’Industria e Via del Terrapieno.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 aprile, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord o di Rovigo sud Villamarzana.