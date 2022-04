Torna dopo due anni il 1° Maggio l’iniziativa “Sport in Rocca”. Dalle 14 alle 19, nel parco della Rocca Rangoni e su Piazzale Rangoni, in programma tante esibizioni sportive per i più piccoli e per gli adulti. L’iniziativa rientra in “Benessere Senza Frontiere”, un progetto di comunità per uno sport etico, solidale e responsabile.

Nel Parco della Rocca Rangoni saranno presenti: Arci Spilamberto settore atletica con percorsi di agilità con cinesini, cerchi e ostacoli, salto in lungo e salto in alto; F.C. Spilamberto ‘96, allenamento aperto a tutti con i tecnici del settore giovanile, esercitazioni, giochi, partite a campo ridotto; Arci Spilamberto settore ginnastica, ginnastica artistica e ritmica su strisce facilitanti nel prato; Geesink due e Karate Shotokan tradizionale Spilamberto con lezioni dimostrative di judo e Karate con il coinvolgimento dei bambini e ragazzi; Pallavolo Spilamberto con Pallavolando:#midivertoseriamente; slackline, esercitazioni su diverse linee percorribili da tutti, sotto la guida del personale dell’associazione; Latindeg con “Balla Snella” dimagrire ballando; Orizzonti, ritrova il tuo benessere con lo Yoga; Polisportiva San Vitocon lezioni di pilates per adulti.

Su Piazzale Rangoni saranno presenti: Arci Spilamberto settore ciclismo, gimkana dei bambini, percorso ciclistico per bambini; Scuola Pallacanestro Spilamberto, giochi e attività di minibasket per bambini dal 2008 al 2018; Arci Spilamberto settore tennis, giochi e allenamenti per conoscere il tennis.

Previste anche due attività collaterali: alle 9, organizzata da Avis Spilamberto e Muovi Spilla, camminata in Panaro, con partenza da Rocca Rangoni lungo il Percorso Natura; alle 16.30 in corte d’onore della Rocca Rangoni, presentazione del libro “Destini Intrecciati” di Simone Muratori.

Evento speciale per le scuole con il “Passaporto dello Sportivo” e la possibilità di vincere tanti gadget.