Quattordicesima vittoria totale e quinta consecutiva per la Bmr Basket 2000 che espugna Forlimpopoli e chiude la regular season di Serie C Gold con una vittoria, arrivando così nel migliore dei modi ai playoff. Con Magni in panchina solo per onor di firma, la squadra di Diacci ha buone cose da Pini, che sfiora la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi, in doppia cifra al pari di Sprude e Longoni. Dall’altra parte non bastano i 13 di Brighi.

BASKERS FORLIMPOPOLI-BMR BASKET 2000 60-66

BASKERS FORLIMPOPOLI: Benedetti 4, Brighi 13, Rombaldoni 8, Ruscelli, Vandi 4, Gaspari, Bracci 11, Donati 11, Ravaioli, Gorini 4, Torelli, Semprini 5. All. Agnoletti.

BMR BASKET 2000: La Rocca ne, Sprude 10, Longagnani 7, Dias 9, Longoni 13, Magini 6, Fontanelli ne, Paparella, Pini 15, Germani 6, Magni ne, Coslovi. All. Diacci.

Arbitri: Gusmeroli di Bologna e Forni di Ravenna.

Note: parziali 16-26, 37-40, 45-48.