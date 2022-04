PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Dopo cinque anni di è arrivato questo voto. Grazie per la vostra scelta di riconfermarmi presidente della Repubblica per il prossimo quinquennio”. Così il presidente rieletto della Francia Emmanuel Macron, nel suo discorso a Campo di Marte, a Parigi, dopo la vittoria nel ballottaggio contro Marine Le Pen.

Macron, visibilmente commosso, ha ringraziato i suoi sostenitori e tutti coloro che hanno lavorato alla campagna elettorale, e ha aggiunto: “Ringrazio tutti i cittadini francesi, mi avete dato la fiducia per il futuro, per una Francia più libera e un’Europa più forte. Faremo della Francia una grande nazione ecologica”.

“So che molti mi hanno votato non perchè condividono le mie idee, ma per fermare l’estrema destra – ha sottolineato il presidente -. Ringrazio queste persone, mi danno energia, e dobbiamo anche ascoltare il messaggio che arriva dall’astensione”.

“Fin da ora non sono più il candidato di una parte, ma il presidente di tutti i cittadini francesi, anche per quelli che hanno votato Le Pen. So che per chi ha scelto l’estrema destra dobbiamo trovare una risposta alla rabbia. Questa è una mia responsabilità, dobbiamo rispondere alle difficoltà”, ha aggiunto.

“Il nostro è un progetto di liberazione delle energie imprenditoriali, economiche e anche accademiche. Ogni giorno cercherò di rispettare tutti, tenendo conto delle differenze emerse. Lavorerò per una società più giusta”, ha detto ancora Macron, che ha parlato di “tempi tragici per la guerra in Ucraina”, su cui “la Francia deve fare sentire la sua voce”.

“Tutti insieme, uniti, potremo vivere meglio. Nessuno sarà abbandonato lungo la strada. Tutti insieme faremo la storia, scriveremo il futuro per le prossime generazioni – ha concluso Macron -. Si apre una nuova era, non sarà una semplice continuità con i cinque anni precedenti, daremo vita a un nuovo metodo, al servizio dei nostri giovani”.

– foto Imagoeconomica –

(ITALPRESS).