Proseguono le iniziative in programma a Spilamberto per la Festa della Liberazione. Lunedì 25 aprile torna finalmente, dopo due anni di stop forzato causa Covid, la Biciclettata di primavera: la Polisportiva Spilambertese Settore Ciclismo organizza, in collaborazione con il Comune e con diverse associazioni del territorio, l’iniziativa giunta alla 33° edizione. Ritrovo e iscrizioni alle 8.30 nel piazzale della Rocca; partenza alle ore 9.15. Contributo di partecipazione di 2,50 euro, destinato alle famiglie spilambertesi che stanno ospitando cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

In caso di maltempo la Biciclettata sarà rinviata a data da destinarsi.

Sempre il 25 Aprile torna anche Festival Resistenti organizzato da Circolo Gramsci Giovani negli spazi esterni del Panarock di Spilamberto (in via Ponte Marianna, 35). Il programma prevede interventi storici, musica, bancarelle e cibo. Un pomeriggio di festeggiamenti dalle 15 alle 22 per celebrare insieme la festa più bella di tutte. In collaborazione con Comune di Spilamberto, ANPI e Ciappinari APS.