All’una di questa mattina personale della Squadra Volante del Commissariato è intervenuto in via U. da Carpi per la segnalazione di una rissa. Sul posto gli operatori non hanno trovato gli autori, già datisi alla fuga, rinvenendo altresì tracce e detriti riconducibili all’occorso evento. L’attività di indagine ha permesso di identificare e denunciare per rissa 6 cittadini stranieri, tutti maggiorenni. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire le cause e la dinamica di quanto accaduto.



