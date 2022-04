Ad oggi, sono presenti in Azienda 77 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 71 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 45 sono al Policlinico, 26 a Baggiovara), 2 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 4 in terapia intensiva (3 al Policlinico, 1 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 15 aprile, notiamo che i ricoveri sono aumentati nel complesso di 12 unità, che sono diminuite di 1 unità sia le terapie semintensive che quelle intensive. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 22 aprile 2021, i ricoverati erano 175 totali, dei quali 124 in ordinaria e 51 tra intensiva e semi intensiva.

Circa 59% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 41% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. In Terapia intensiva e semintensiva dove ad oggi l’80% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 76 anni, che scende a 56,8 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 80,14 per i vaccinati.

Il 25% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 50% non è vaccinato, gli altri hanno complessivamente quadri di pregressa fragilità.