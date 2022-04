Confesercenti Distretto Ceramico si dice vicino alle attività di Via Pia che hanno subito un grave danno e non hanno potuto lavorare per tutta la giornata. “Non possono essere sempre le attività e i commercianti a rimetterci – commenta Emanuele Costetti, Direttore di Confesercenti Distretto Ceramico – è un grave danno e il risarcimento è più che giusto”.

Le attività che hanno subito il danno, la rottura della tubatura di gas durante la posa della fibra ottica, sono svariate tra le quali un negozio di abbigliamento, un distributore di benzina e ristoranti.

“Hanno dovuto chiudere le loro attività per una giornata intera – continua Costetti – e per un commerciante, soprattutto in questo periodo, significa una perdita ingente che non può e non deve accadere e qualcuno dovrà rimborsare i commercianti per il danno subito” conclude Costetti.