Dopo uno stop per le vacanze Pasquali e per dar spazio a tutte le finali di Coppa Italia, riprende l’attività agonistica per la Rotellistica Scandianese del presidente Ganassi, impegnata sabato 23 aprile nell’ultima giornata del campionato di serie B contro il Pico Mirandola e domenica 24 aprile in un interessantissimo Derby di serie A1 Femminile contro l’Amatori Modena.

Le ragazze di Mister Barbieri non sono ancora tutte al meglio, a partire dai due portieri Greta Ganassi e Chiara Pisati che stanno cercando di riprendersi da vecchi infortuni (spalla sinistra per Chiara e adduttori Greta), così come per la quindicenne Anna Berti che risente ancora di un dolore all’altezza del ginocchio.

In ogni caso, saranno tutte regolarmente in pista nella partita in programma Domenica alle ore 18 presso il Palatenda a Scandiano.

La partita femminile contro il Modena è una sorta di tappa di avvicinamento in vista dei due incontri decisivi contro le dirette avversarie per il quarto posto: il Forte dei Marmi (gara in programma il 1° maggio a Scandiano) e l’Agrate Brianza (22 maggio in Lombardia).

Le “ragazze della Rotellistica” rispetto alla gara di andata, hanno messo in mostra miglioramenti, perciò c’è attesa per vedere se questi saranno confermati.

In serie B la situazione è diversa, squadra iscritta soprattutto per permettere alle ragazze di fare esperienza, ci si appresta a giocare l’ultima giornata Sabato, alle ore 17, sempre al palatenda di Scandiano per poi iniziare ad inquadrare la prossima stagione e ad alleggerire sia la parte organizzativa che il carico fisico per le ragazze, che adesso devono iniziare a tutti gli effetti ad inquadrare i propri obbiettivi.

Sicuramente per la partita di sabato ci sarà spazio per alcune di loro, dopodiché si concentreranno esclusivamente sulla serie A1 femminile e la conclusione del campionato under 17.

Per la partita di serie B questa è la probabile formazione:

Greta Ganassi e Chiara Pisati i portieri mentre gli esterni Francesco Castaldi (Cap), Michael Giardina (V.Cap), Nicolò Soldano, Christian Pozzi, Sophia Ferrarini, Valeria Calia, Anna Berti e Nicolò Morino.

All. Massimo Barbieri

Per la partita di serie A1 Femminile saranno convocate le seguenti atlete:

Greta Ganassi (V.cap.) e Chiara Pisati i portieri, gli esterni Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Sophia Ferrarini. Anna Berti, Hasnae Belmkhair, Alice Montoni, Alice Pontrelli.

All. Massimo Barbieri