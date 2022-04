Cielo da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso con intensificazione della nuvolosità dal pomeriggio- sera. Deboli precipitazioni sui rilievi dal pomeriggio che tenderanno ad intensificarsi in serata e ad assumere carattere di rovescio e/o temporale. Localmente le piogge potranno interessare anche la pianura. Temperature minime stazionarie comprese tra 10 e 11 gradi; massime in sensibile aumento comprese tra 18 e 21 gradi. Venti deboli e variabili in pianura; dai quadranti meridionali sui rilievi con rinforzi sul crinale. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio.

(Arpae)