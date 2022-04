Sono stati presentati oggi a Reggio Emilia e al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, luoghi da sempre attenti all’infanzia, i nuovi episodi di Il Villaggio Incantato di Pinocchio, fortunata serie targata Palomar e ON Kids and Family in coproduzione con ZDF & ZDF Enterprises, adattamento del capolavoro di Carlo Collodi, una coproduzione europea che coinvolge la tv pubblica italiana, francese e tedesca, in onda in anteprima assoluta sulla Rai.

Palomar, i cui headquarters hanno sede a Roma, ha scelto l’Emilia-Romagna per creare il proprio dipartimento di animazione grazie ad un rapporto di fiducia con la Regione e la Film Commission, già consolidato nell’attività live action. Nel Tecnopolo di Reggio Emilia è stato individuato un ambiente innovativo in cui unire tecnologia e creatività, terreno ideale per l’animazione. Il Villaggio Incantato di Pinocchio è il primo progetto di animazione realizzato nella factory reggiana.

All’evento di oggi hanno partecipato bambine e bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e della Scuola Primaria Collodi, che hanno svolto un’attività di approfondimento sulla nuova serie, con insegnanti e pedagogisti, oggetto anche di un video proiettato in sala.

E’ stata la giornalista Margherita Grassi a condurre l’evento e, dopo i saluti di Marco Grifoni, chief financial officer di Palomar, sono iniziati gli interventi.

“Sempre più case produttrici decidono di girare in Emilia-Romagna – ha affermato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – per i servizi e le opportunità offerte dal nostro territorio, o scelgono la nostra regione per insediare strutture importanti, come ha fatto Palomar a Reggio Emilia. E questo crediamo possa essere anche il risultato degli investimenti che abbiamo fatto in questi anni come Regione nel sostegno al comparto del cinema e dell’audiovisivo, a progetti nati qui o di soggetti nazionali e internazionali, e alla qualificazione delle professionalità di un comparto capace sempre di innovare. Oggi, è per noi motivo di orgoglio che il primo prodotto di animazione targato Palomar sia stato realizzato da professionisti in Europa e Asia e, per l’Italia, proprio nel nuovo studio di Reggio Emilia. Le attività cinematografiche e audiovisive si confermano un importante strumento per la crescita culturale, sociale ed economica, in grado di creare un circuito virtuoso di promozione del made in Emilia-Romagna. Una crescita che va di pari passo alle nuove strategie dell’Emilia-Romagna Film Commission, per un settore che vogliamo continuare a sostenere”.

“Siamo particolarmente lieti e orgogliosi che Palomar presenti la prima serie animata creata a Reggio Emilia presso la sede del Tecnopolo – ha affermato il Sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi – Da quando la casa di produzione cinematografica ha scelto la nostra città come luogo in cui sviluppare le proprie attività, il Parco Innovazione si è infatti riempito di un nuovo, importantissimo significato, di carattere artistico. Questo è in linea con il progetto pensato e che stiamo realizzando, che vuole sempre di più, presso le ex Reggiane, tenere in dialogo lavoro, sapere, sperimentazione, conoscenza, cultura scientifica e umanistica”.

“Sono contento di poter arrivare all’inaugurazione di questo lavoro che è stato fatto. Se è vero che l’animazione si può fare dappertutto, anzi ha resistito anche durante il lockdown, nello stesso tempo il legame con questo contesto e la città di Reggio Emilia è molto importante. – ha commentato Luca Milano, Direttore Kids e Rai Ragazzi -. Per la Rai servizio pubblico è nella sua missione produrre e trasmettere buoni contenuti per la formazione dei bambini che poi sta alle scuole e agli educatori sviluppare”.

Annita Romanelli, Responsabile Produzione animazione e live action di Rai Ragazzi, ha detto: “La nostra ambizione è quella di divertire educando, raccontando storie avvincenti che offrono spunti di riflessione, con personaggi in cui i bambini possano identificarsi”.

“Il Villaggio Incantato di Pinocchio è stata l’occasione per promuovere l’attività sul territorio e dare vita a una produzione totalmente europea, grazie a un ambiente di lavoro moderno e alle alte professionalità presenti sul territorio – ha ricordato Nicola Serra, Amministratore Delegato di Palomar – Con la factory di Reggio Emilia siamo riusciti a compiere il primo passo nell’animazione per dare continuità alle attività produttive inaugurate con il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, creando una sinergia di primaria importanza con le istituzioni, di cui siamo profondamente orgogliosi. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio”.

Tra i presenti il direttore della sede Rai Emilia-Romagna Stefano Tura, il presidente dell’Unione Industriali di Reggio Emilia Fabio Storchi, la presidente di Fondazione Reggio Children, Carla Rinaldi, la presidente di Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia di Reggio Emilia, Gigliola Venturini, Luca Torri, amministratore delegato della Stu Reggiane, Paola Cavazzoni, amministratore delegato Pause – Atelier dei Sapori.

Sono inoltre intervenute le insegnanti Maria Cristina Borghi e Rossella Cigarini.

L’evento Palomar e Rai è stato organizzato al Centro internazionale Loris Malaguzzi in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, Istituzione Scuole e Nidi di Reggio Emilia, Reggio Children srl, Officina Educativa, Pause – Atelier dei Sapori, IC Galileo Galilei Reggio Emilia.

I nuovi 26 episodi de “Il Villaggio Incantato di Pinocchio” saranno in onda dal 2 maggio 2022 alle ore 12:25 e 18:20 in prima tv su Rai Yoyo e in anteprima internazionale su RaiPlay da oggi, 22 aprile 2022.

“Il Villaggio incantato di Pinocchio”

Primo prodotto di animazione targato Palomar, la casa di produzione cinetelevisiva italiana di titoli amatissimi come Il commissario Montalbano e Braccialetti Rossi, la serie Il Villaggio incantato di Pinocchio, che conferma l’attenzione della casa di produzione per i più giovani, è stata realizzata nel nuovo studio di Reggio Emilia, insieme alla francese Method Animation (ON Kids and Family) – sulla scia del successo del film e della serie animata Il Piccolo Principe – e coprodotta da ZDF, in associazione con Mediawan Rights e con la partecipazione di Rai Ragazzi, France Télévisions, ZDF e ZDF Enterprises, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

“Una serie per tutta la famiglia, vivace e divertente, nella quale il mondo dell’infanzia incontra il mondo delle fiabe. Nel Villaggio Incantato di Pinocchio infatti, oltre al celebre burattino protagonista del classico della letteratura italiana famoso a livello mondiale, vivono i personaggi delle fiabe che abbiamo imparato a conoscere e amare fin dalla nostra infanzia… con i loro figli. Il Villaggio Incantato, incastonato tra una foresta misteriosa e un lago scintillante, è il luogo dove tutti loro sono andati a vivere al termine delle storie che li hanno resi famosi.

E naturalmente, nel villaggio vive anche il nostro eroe, Pinocchio.

Con lui c’è un’allegra banda di amici con cui affrontare le avventure della vita quotidiana, proprio come fanno i bambini di tutto il mondo. Questi bambini però sono un po’ diversi dagli altri… una è la figlia di un’orchessa, un altro di un elfo, c’è la figlia della Bella Addormentata, il figlio del Principe Azzurro e perfino… del lupo cattivo! Con questa banda così colorata, le avventure comiche e sorprendenti sono garantite.

Nelle loro vite quotidiane da bambini, Pinocchio e i suoi amici affronteranno temi eterni e universali come il valore dell’amicizia, l’amore che i genitori hanno per i loro figli, l’equità e la giustizia, il rifiuto dell’intolleranza e dell’esclusione. Le loro esperienze saranno simili alla vita quotidiana dei bambini di tutto il mondo… ma con un pizzico di magia e di meraviglia in più.

Pinocchio è un ragazzo furbetto, ma ha un cuore grande e si fa sempre carico dei problemi dei suoi amici. A volte però non riesce a prevedere le conseguenze delle proprie azioni e specialmente delle proprie bugie. Ma episodio dopo episodio, le avventure che si succedono lo aiuteranno a crescere”.