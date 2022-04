La resistenza all’oppressione nazi-fascista, il rapporto genitori/figli, generazioni a confronto che reagiscono in modo diverso alle circostanze create dalla guerra. Quattro sorelle partigiane di Gavassa – piccola frazione di Reggio Emilia – che, ognuna a modo suo, hanno contribuito alla lotta per la liberazione.

“Nelly – Qualcuno d’Emilia”, in scena martedì 26 e mercoledì 27 aprile alle ore 21 al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia, è una storia vera, una narrazione viva, intensa e poetica ambientata negli anni più duri della seconda guerra mondiale, gli anni in cui chi non obbediva alla chiamata alle armi per difendere la Patria era considerato un traditore e punito con la morte.

La vicenda – scritta ed interpretata da Francesco Garuti, testimonianze dirette di Nelly Saccani, fonti storiche dell’Istituto Istoreco di Reggio Emilia, produzione Centro Teatrale MaMiMò – è vista attraverso gli occhi di Nelly una ragazza vispa e intelligente di 12 anni: abbastanza per comprendere e sdegnarsi ma non abbastanza per poter collaborare come vorrebbe con le sorelle nella lotta di resistenza partigiana.

