Ifoa lancia un nuovo progetto di Assunzione & Formazione, che si basa sul contratto di Apprendistato di I Livello unito alla formula dei corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Verrà inaugurato ufficialmente il prossimo 26 aprile nella sede di Ifoa di Reggio Emilia il percorso di formazione contestuale all’inserimento lavorativo in azienda di 9 ragazzi col profilo di Junior IT Specialist. È l’occasione per lanciare sul mercato, ai consulenti del lavoro e alle aziende che cercano figure sempre più verticali e specializzate sulle proprie esigenze, un “prodotto” formativo dal carattere innovativo e al passo con le richieste delle imprese.

Consulenti e aziende sono invitati ad un “pranzo informativo”, a numero chiuso e interamente gratuito, durante il quale Ifoa presenterà le caratteristiche dell’impianto formativo e le opportunità per le aziende di avvalersi di un servizio altamente personalizzato per il recruiting e l’inserimento di figure specifiche nel proprio organico.

In un settore in rapido cambiamento come quello dell’Information Technology, infatti, il reperimento di giovani candidati specializzati diventa sempre più complesso. Per questo motivo molte aziende si stanno interrogando su modalità di recruiting differenti, trovando nella formazione un valido alleato.

È quello che è accaduto a Mead Informatica, system integrator ICT distribuita sul territorio nazionale con sedi in Reggio Emilia, Marcon (Ve), Agrate Brianza (Mb), Roma. Alla ricerca di figure Junior IT Specialist, ha deciso di rivolgersi ad Ifoa per avviare un programma completo in grado di trovare e plasmare un profilo tecnico adatto alla loro realtà.

Da questa proficua collaborazione è quindi nato un progetto di Academy che ha coinvolto 9 giovani aspiranti tecnici informatici, assunti dall’azienda con contratto di apprendistato di primo livello. Dopo un primo periodo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) svolto all’interno delle aule di Ifoa, i ragazzi proseguiranno la loro formazione in azienda per apprendere direttamente sul campo i trucchi del mestiere ed affinare le proprie soft skills.

Vincenzo Colla, Regione Emilia-Romagna “Questo nuovo percorso di formazione intrecciato all’apprendistato, prima esperienza di questo tipo sul nostro territorio, rappresenta un esempio per incrociare domanda e offerta, inserendosi in quel modello di sistema duale fra studio e lavoro così difficile da realizzare in Italia. Grazie a IFOA, che oltre a garantire la coerenza didattica mette in campo le sue competenze per la selezione dei candidati e la consulenza all’azienda, e grazie a un’impresa “paziente”, che investe per consentire ai giovani di conseguire un certificato di specializzazione tecnica superiore attraverso il lavoro ed è pienamente coinvolta nel percorso formativo, sarà possibile garantire fin dal primo giorno un’occupazione stabile e di qualità ai 9 partecipanti, mentre l’azienda potrà contare su competenze appositamente formate e qualificate.

Promuovere l’apprendistato come forma di accesso privilegiato al mondo del lavoro, in particolare dove i giovani possano conseguire un titolo di studio, è un obiettivo che abbiamo assunto nel Patto per il Lavoro e per il Clima e come Regione siamo determinati a proseguire gli investimenti in questa direzione”.

Umberto Lonardoni, Ifoa “Questo modello formativo (che si avvale di un co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna) è nato per rispondere alle esigenze sempre più specifiche e impellenti delle aziende, che fanno fatica a reperire sul mercato del lavoro giovani su cui investire.

È un vero percorso di recruiting, che punta a far acquisire agli allievi competenze tecniche e soft skills per un inserimento di successo. Ma la vera novità è che in questo caso il giovane viene assunto, con un contratto “di qualità”, prima dell’avvio del corso e non, come avviene di solito, eventualmente alla fine (magari a seguito di un tirocinio). E questo è certo il più concreto degli indicatori della bontà di questo progetto”.

Andrea Oleari, Direttore Tecnico di Mead Informatica, commenta così questa esperienza di Academy aziendale nata dalla fiducia reciproca delle due aziende coinvolte “Una bellissima proposta che abbiamo costruito insieme ad Ifoa e che ci ha convinto proprio perché ci consente di prendere persone che non sono sul mercato e formarle per il mondo del lavoro in modo specifico e puntuale” e continua “Di base siamo un’azienda che crede molto nella formazione di personale nuovo e di tutti i nostri tecnici. Abbiamo scelto Ifoa per costruire qualcosa di completo.

Ifoa sta già programmando l’avvio di ulteriori percorsi di formazione mirati all’assunzione diretta, con lo stesso impianto di quello sopra descritto. In particolare quelli di prossima partenza formeranno tecnici informatici e, più avanti, tecnici programmatori PLC.

Programma evento 26 aprile presso Luluma – Lounge & Cucina – Via Gianna Giglioli Valle, 8, 42124 Reggio Emilia RE (di fronte alla sede Ifoa):

13:00 – Drink di benvenuto

13:15 – Breve presentazione del progetto IFTS – APPRENDISTATO 1 LIVELLO, macrostruttura e fasi della realizzazione. Vantaggi e innovazione della nuova formula di Apprendistato

13:30 – Spazio per Domande&Risposte e Open Lunch.

Parteciperanno al pranzo la Regione Emilia Romagna, consulenti Ifoa coinvolti nel progetto formativo Il pranzo è a numero chiuso, interamente offerto ai partecipanti che si iscriveranno sul sito www.ifoa.it o inviando una mail a guerzoni@ifoa.it.