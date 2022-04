Nella settimana di Pasqua, i Carabinieri dipendenti dalle Compagnie della provincia di Modena, coordinati dal Comando Provinciale, hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti. I servizi, che hanno consentito di controllare complessivamente oltre 200 veicoli in transito sulla viabilità ordinaria urbana ed extraurbana di tutta la provincia, hanno consentito di prevenire e sanzionare le condotte di guida più pericolose per la sicurezza.

Nell’ambito di tale attività, nel centro abitato di Maranello, alle 3 del mattino, i Carabinieri della locale Stazione hanno, controllato un 54enne conducente di un’autovettura, denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza con tasso alcolico ben oltre la soglia consentita. All’automobilista è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione e il sequestro amministrativo del veicolo.

In orario serale, a San Felice sul Panaro, personale della locale Stazione ha controllato e denunciato un 40enne conducente di un’autovettura, per aver condotto il veicolo sotto l’influenza dell’alcool, con un tasso alcolico rilevato dall’etilometro quasi doppio del limite massimo consentito. Anche a questo conducente è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.