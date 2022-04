Cambia sede il drive through di Castelfranco Emilia. A partire da lunedì 2 maggio il servizio si sposterà dall’attuale sede nel parcheggio della Piscina Comunale in via Busacchi alla nuova postazione allestita in via Larga 15, mantenendo inalterati orari e giorni di apertura (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30, esclusi i festivi).

Per permettere la riorganizzazione e l’effettivo trasloco del servizio, l’attività di drive through a Castelfranco Emilia rimarrà sospesa dal 25 aprile al 1° maggio.

I cittadini a cui, durante il periodo di chiusura temporanea del servizio, verrà richiesta l’esecuzione di un tampone da parte del medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico di continuità assistenziale o, ancora, dal Dipartimento di Sanità Pubblica, verranno invitati a recarsi presso il drive through di Modena in strada Minutara 2.

Sedi e orari dei drive through in provincia di Modena sono consultabili all’indirizzo: www.ausl.mo.it/coronavirus-orari-drive