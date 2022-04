Il 25 aprile di Calderara Reno ritorna ad essere una festa di piazza. Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria la città si riappropria di una ricorrenza cui tiene in modo particolare, per tradizione e per i valori che incarna e nei quali si riconosce. Per celebrare degnamente la Festa della Liberazione numero 77, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un programma che culminerà nel concerto dei Gang, previsto in piazza Marconi alle ore 11.

La band marchigiana dei fratelli Marino e Sandro Severini, storico gruppo del folk-rock italiano nato negli anni 70, darà vita a un concerto molto atteso dagli appassionati della città e del territorio: «Sarà una giornata speciale – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, in pratica il primo 25 aprile in piazza per questa amministrazione, e quindi vorremmo festeggiare in modo speciale. Lo faremo con una band storica, che oltre a proporre ottima musica si farà portavoce dei messaggi e dei valori legati alla Resistenza e a quello che il 25 aprile significa per tutti noi. In particolare, in questo momento ancora una volta delicato, sospeso tra la fine, ci auguriamo, dell’emergenza legata alla pandemia e l’inizio, da due mesi ormai, di quella bellica, vogliamo che il messaggio, la mattina del 25 aprile e in tutti questi giorni di ricordo della Liberazione, sia uno: fine della guerra in Ucraina e di tutte le guerre. E soprattutto pace».

Le celebrazioni, il 25 aprile, dureranno l’intera mattinata. Questo il programma:

ore 10: Orazioni del Sindaco Giampiero Falzone e del Presidente di ANPI Calderara di Reno Vincenzo De Girolamo; concerto della Banda Musicale “Primo Carlini”;

ore 10:45: Deposizione corone di alloro e benedizione di Don Alphonse;

ore 11: Concerto della band GANG – genere folk rock italiano;

ore 11:30: Corteo, deposizione delle corone di alloro con benedizione di Don Alphonse e letture delle vite dei partigiani, a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Il programma non si limita alla solo giornata del 25 aprile, ricorrenza della liberazione. Di seguito date e luoghi degli altri appuntamenti:

“Caduti di Calderara nella resistenza”, dal 25 al 27 aprile Casa della Cultura “Italo Calvino”

Mostra a cura di Anpi, un racconto che riporta le gesta di coloro che si sono spesi fino a perdere la vita per difendere quei valori che poi sono diventati le fondamenta della nostra Costituzione.

“Staffette Partigiane”, dal 25 aprile Piazza Marconi e Casa della Cultura “Italo Calvino”

Esposizione dei disegni dei ragazzi e ragazze della 3ᵃE della scuola media di Calderara, frutto di un laboratorio finalizzato a raccontare attraverso l’illustrazione e il fumetto la storia delle donne che hanno rischiato tutto per difendere i valori della Resistenza. Progetto promosso dalla Biblioteca Rinaldo Veronesi, a cura dell’associazione Canicola.

È stata invece rimandata la presentazione, prevista per domani 22 aprile, del libro “Vivere, nonostante tutto”, dedicato alla partigiana Cornelia Paselli scomparsa proprio negli scorsi giorni.