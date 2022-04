Il Consigliere Comune di FdI ha presentato una mozione affinché si renda più semplice usare la LIS nei rapporti con l’amministrazione comunali per le persone sordomute.

“Questa mozione ci impegna a fare un ulteriore passo avanti nel rendere pienamente accessibili i servizi pubblici, agevolando il più possibile la comunicazione tra le persone – commenta Marina Messori – La vita quotidiana dei cittadini sordomuti è infatti molto complicata, soprattutto perché la loro lingua non è ancora molto conosciuta. Di fatto è difficile, anche all’interno delle amministrazioni trovare facilmente impiegati che la sappiano utilizzare”.

“Per queste ragioni ho chiesto di impegnare Sindaco e Giunta a valutare la possibilità di dotare il Consiglio del servizio di interpretariato LIS e di sottotitolazione simultanea per lo svolgimento dei lavori nel corso delle sedute consiliari e a dotare gli eventi pubblici di maggior rilevanza sociale e culturale di un servizio di accessibilità comunicativa che comprenda, in particolare, un servizio di interpretariato simultaneo in LIS e di sottotitolazione simultanea” conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.