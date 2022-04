L’assemblea generale della FLAI CGIL Emilia-Romagna ha eletto ieri Valerio Bondi nuovo segretario generale con il 92% dei consensi. Bondi subentra nell’incarico a Umberto Franciosi, che dal 2015 ha guidato la FLAI CGIL Emilia Romagna.

Laureato in storia contemporanea, 49 anni, Bondi ha iniziato la sua esperienza sindacale nel 2003 nel Nidil di Reggio Emilia, categoria di cui diventa segretario nel 2004. A novembre 2004 passa alla Fiom di Reggio Emilia e nel luglio 2006 ne diventa segretario generale (per due mandati). Da gennaio 2015 è stato responsabile organizzativo e della contrattazione della Fiom Emilia-Romagna. Nel gennaio 2017 è entrato a far parte della segreteria confederale della Camera del lavoro territoriale di Reggio Emilia.

La segreteria della Flai Emilia Romagna e la Cgil Emilia-Romagna ringraziano Franciosi per l’impegno e la serietà profusi in questi anni e augurano un buon lavoro a Bondi.