Alle 12.00 di ieri, durante la quotidiana attività di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante di Reggio Emilia, transitando in via Sani, ha notato due persone con fare sospetto vicino ad un’autovettura parcheggiata. Alla vista della pattuglia, uno dei due soggetti di nazionalità straniera, si incamminava frettolosamente in direzione Giovanni Vecchi. Raggiunto e sottoposto a controllo, alla richiesta di esibire i documenti, si mostrava nervoso e riluttante.

L’uomo ha dichiarato di non esserne in possesso e per questo è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura per una compiuta identificazione. Da controlli in banca dati il soggetto è risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. All’interno del suo porta monete, al momento della perquisizione personale, è stata ritrovata una tessera sanitaria appartenente ad un altro soggetto. Accertamenti sul documento hanno permesso di accertare che si trattava di oggetto di furto denunciato il 18 febbraio scorso. Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.