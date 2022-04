È online il nuovo sito della Consulta delle associazioni di Spilamberto all’indirizzo www.consultaassociazionispilamberto.it. Si tratta di uno strumento in più per presentare e valorizzare tutte le associazioni e per pubblicizzare gli eventi sul territorio.

La Consulta, attualmente costituita da 40 associazioni, è nata ufficialmente ad inizio 2020 ma purtroppo la pandemia ha rallentato molto la sua attività ed i suoi progetti. Adesso si sta ripartendo lavorando sulla comunicazione, con la realizzazione del sito e del nuovo logo. Inoltre, saranno diversi gli appuntamenti in cui sarà presente a fianco del Comune, come la festa del Primo Maggio e la Fiera di San Giovanni.

Ricordiamo che la Consulta è uno strumento di valorizzazione del ruolo e dell’operato delle associazioni, con l’idea di favorire attività di coordinamento per facilitare azioni, progetti e servizi alla comunità creando una rete tra enti pubblici, volontariato, associazioni, parrocchie e reti informali, vedendo il terzo settore come risorsa del sistema.

È anche un modo per attivare uno scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le associazioni stesse verso obiettivi generali comuni. La Consulta è un organismo di interscambio e consultazione permanente tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti impegnati in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale del territorio. Questo organismo opera attraverso l’articolazione in tavoli tematici e promuove la rappresentatività dell’intero territorio comunale. È uno organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere associazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d’età. La consulta promuove l’aggregazione dei cittadini, propone e collabora alla realizzazione di iniziative che favoriscano l’integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, il Comune e gli altri organismi consultivi, con lo scopo di promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni.

Per tenersi aggiornati sulle sue attività è anche possibile seguire la pagina FB dedicata.