Martedì scorso in visita presso il terminal ferroviario di Marzaglia (Modena) il Direttore Territoriale per l’Emilia Romagna e per le Marche, Franco Letrari, il Direttore dell’Ufficio di Modena, Mattia Rizzo, l’Amministratore Delegato di Terminali Italia, Giuseppe Acquaro e il Direttore Generale di Rail Hub Milano gruppo Contship, Stefano Morelli.

Il Fast Corridor ferroviario, istituito tra il porto di La Spezia e il Terminal modenese, consentirà di inviare i convogli ferroviari senza l’emissione di documenti doganali di transito grazie a un sofisticato sistema di controllo informatizzato che consente il tracciamento elettronico del percorso dei contenitori e la messa a disposizione dei dati a tutti i soggetti coinvolti nel processo di importazione.

Ciò permetterà di ridurre i tempi di attesa, decongestionare le aree portuali e velocizzare il trasferimento della merce verso la destinazione finale.

Un’innovazione resa possibile dalla collaborazione tra l’Agenzia delle Accise, Dogane Monopoli e gli operatori privati che gestiscono il trasferimento della merce in regime di Fast Corridor.

Le aziende interessate hanno sottolineato l’importanza dei Fast Corridor ferroviari in relazione ai temi del Green Deal e della transizione energetica, riconoscendo il fondamentale supporto di ADM per l’attuazione del progetto.