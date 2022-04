Sogni mondiali, a Mirandola, per ottanta giovani cantanti lirici. Provenienti da 15 paesi tra cui, Italia, Germania, Russia, Cina, Corea del Sud, Israele, Mongolia, Perù, Giappone, Svezia, Ucraina, Stati Uniti, Albania, Lituania, Svezia, Albania e Serbia per tre giorni, dal 22 al 24 aprile, si contenderanno, nell’auditorium nella città dei Pico, il premio internazionale di canto lirico “Milton Marelli”.

Prima edizione assoluta, organizzata dalla locale Associazione “Amici della musica”, la manifestazione già si presenta con tutti i numeri e le dimensioni artistiche di un vero e proprio evento culturale; un evento voluto dagli oltre 200 soci della associazione a ricordo di Milton Marelli per anni presidente; un appuntamento per l’intera città, sponsor collettivo del concorso, parte integrante dalla stessa gestione con oltre 200 prenotazioni alberghiere a Mirandola e nei comuni dell’Area Nord, e una decina di convenzioni presso ristoranti e trattorie.

Si comincia venerdì 22 aprile dalle ore 15 per proseguire poi sabato 23 dalle ore 10 con le prove eliminatorie. Nel nel pomeriggio dalle ore 15, sarà il turno delle semifinali. Domenica 24 aprile , alle ore 16, dal palco dell’auditorium “R.L. Montalcini, la finalissima del concorso per una decina di concorrenti impegnati in un vero e proprio concerto aperto al pubblico con l’esecuzione da parte di ciascuno dei finalisti di due brani scelti dalla giuria tra i cinque presentati dai concorrenti nel bando di iscrizione.

Al termine, la giuria, presieduta da Adua Veroni Pavarotti, agente di cantanti lirici di fama internazionale, composta da Claudio Orazi, , sovraintendente al teatro “Carlo Fenice”, dal soprano lirico giapponese Rieko Arai, dal critico musicale e giornalista, Daniele Rubboli, e dal direttore artistico della Associazione, Lucio Carpani, provvederà alla assegnazione dei sei premi previsti dal concorso: al 1° classificato del premio “Milton Marelli 2022”; al 2° e al 3° classificato del premio “Milton Marelli 2022”; e ai tre premi speciali, “Migliore interpretazione di un brano verdiano; della “Migliore giovane voce emiliana”; della “Voce Città di Mirandola”.

Fin da ora, sono possibili le prenotazioni per le prove di selezione e il concerto finale di domenica 24 Aprile telefonando, dalle 10 alle 12, alla segreteria della Associazione al numero 3278109081 oppure scrivendo a info@amicidellamusicamirandola.it.

Milton Marelli, un premio dedicato alla sua passione

Milton Marelli, una vita dedicata all’opera lirica, grande esperto e appassionato di cantanti, amico dei più grandi interpreti da Luciano Pavarotti a Leo Nucci, da Mirella Freni a Raina Kabaivanska; per decine di anni sempre presente alla Arena di Verona con la sua Associazione che grazie a lui ha fatto conoscere l’opera a migliaia di persone a Mirandole e dintorni; non poteva essere ricordato in modo migliore che con un concorso dedicato a giovani cantanti emergenti.

