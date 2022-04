ti irenAlcune variazioni nella raccolta dei rifiuti per la prossima festività della Liberazione. Nell’area URBANA, le raccolte del rifiuto residuo (zona arancione) e Giroverde (zona celeste) previste per la giornata di lunedì 25/04 saranno eseguite regolarmente. Verrà invece sospesa la raccolta dell’ organico (sia in zona arancione che celeste).

Nell’Area FORESE, la raccolta del rifiuto residuo (zona verde) e la raccolte Giroverde (zona blu) saranno eseguite regolarmente, mentre la raccolta plastica della zona blu è anticipata a sabato 16/04. Sarà invece sospesa la raccolta del rifiuto organico di lunedì 25/04 (sia per zona blu che zona verde). La raccolta carta nella zona verde è posticipata a martedì 26 Aprile.

Nell’area del Centro Storico, per le utenze domestiche non vi saranno variazioni particolari, lunedì 25/04 i rifiuti potranno essere esposti come sempre per la raccolta notturna. Anche per le utenze non domestiche non vi saranno variazioni: si consiglia, come sempre, di consultare comunque i calendari distribuiti.

Nei comuni della provincia in cui è attiva la raccolta domiciliare a tre frazioni, le raccolte di rifiuto residuo e Giroverde previste per la giornata di Lunedì 25 Aprile verranno regolarmente effettuate. Verrà invece sospesa la raccolta dell’ organico.

Nella giornata di lunedì 25 aprile i CDR saranno chiusi.