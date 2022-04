Arriva al termine una delle rassegne più seguite del Centro Culturale Via Vittorio Veneto: “Alla ricerca delle meraviglie nelle città del nostro Bel Paese”. Una esplorazione virtuale negli anfratti, anche più segreti e sconosciuti, delle città italiane più famose; un viaggio alla scoperta dell’Italia guidati dalle puntuali spiegazioni del prof. Claudio Corrado, accompagnato ogni sera al pianoforte, per offrire al pubblico melodie appropriate. Il prossimo appuntamento è giovedì 21 aprile alle 20.54 in via Vittorio Veneto 94, quando si andrà alla scoperta della città di Napoli. Ingresso a offerta libera, con una quota minima di 10/15 euro. Necessaria mascherina e green pass.

Per tutte le ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito centrovvv.com o di contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com.