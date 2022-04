Mercoledì 20 aprile Hera darà il via ad un intervento di rinnovo della rete idrica che interesserà la zona di via del Canaletto, a Fiorano Modenese. Nell’ambito delle operazioni è prevista la posa di una nuova tubatura nel tratto di strada che va da via Garibaldi a via Statale.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’acquedotto di Fiorano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, finalizzato a migliorare la disponibilità delle risorse idriche nel Comune nonché a rendere sempre più efficiente e resiliente la rete idrica locale.

Per consentire il regolare lavoro del cantiere, che salvo imprevisti durerà circa 30 giorni e comporterà un investimento da parte di Hera di circa 25 mila euro, verrà chiusa la strada, con il divieto di transito, nel tratto compreso tra via Statale e Piazza delle Rose, mentre nel tratto successivo, fino a via Garibaldi, verrà istituito il senso unico alternato. Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.

In generale, durante le fasi dei vari lavori saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio alle utenze limitrofe. In caso di eventuali interruzioni di maggiore durata, le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo alla pagina del sito del Gruppo Hera https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900.