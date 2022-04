Incendio di vario materiale da giardinaggio posto sotto una tettoia addossata al retro di un’abitazione in via Spallanzani a Cavriago: è successo poco dopo la mezzanotte. Il fumo, tramite una finestra ha invaso prima i locali cantina e i garage, poi tutto l’edificio di tre piani. Due persone – un 86enne e la sorella di 85 anni – sono state soccorse e condotte in ospedale per accertamenti: sono state poi dimesse senza prognosi considerata la lieve entità dell’intossicazione. Recuperato un cane rimasto bloccato al secondo piano. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco con due squadre e ai sanitari del 118, i Carabinieri di Cavriago.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013