Nuovo appuntamento a Castelfranco Emilia con la rassegna “Quando lo sport fa la storia”, un ciclo di incontri promosso dal Comune in collaborazione con “Allacciati le storie” e ANPI Castelfranco Emilia. Una serie di talk, lo ricordiamo, in cui il Novecento è raccontato attraverso episodi, vicende ed esistenze che hanno visto intrecciarsi lo sport alla trama spesso drammatica della Storia.

E in occasione della Festa della liberazione, giovedì 21 aprile, alla biblioteca comunale Gabriella Degli Esposti con inizio fissato alle ore 21.00, si terrà “La nascita di Basket City. La pallacanestro a Bologna, dal fascismo alla ricostruzione del dopoguerra”, una serata in cui il curatore della rassegna, lo storico Daniel Degli Esposti, parlerà delle vicende e degli eventi sportivi legati agli sviluppi della Resistenza e segnati dalle difficoltà della vita quotidiana nella Seconda guerra mondiale.

“E’ un nuovo ed importante tassello che va ad aggiungersi agli altri di questa rassegna e che arriva in un momento in cui non potevamo certo immaginare con quale realtà ci saremmo trovati a dover fare i conti – dichiara l’Assessore alla Cultura e allo Sport Leonardo Pastore facendo riferimento – al conflitto attualmente in corso in Ucraina. E’ una situazione a dir poco paradossale: riviviamo insieme alcuni momenti della nostra storia recente che hanno lasciato cicatrici indelebili e, al contempo, ci troviamo nel bel mezzo di una guerra in corso non molto distante dalle porte di casa nostra che non accenna a fermarsi e le cui potenziali conseguenze sono incalcolabili ed inimmaginabili. Una situazione che ci deve far riflettere, perché, forse, non abbiamo ancora colto il peso specifico della parola pace. E allora a maggior ragione ben vengano serate come questa, sia in termini di condivisione, sia come leva sulla memoria che non deve mai sopirsi. Ora più che mai”.