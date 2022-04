Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio sono i protagonisti di ‘Hamlet’, spettacolo di Alessandro Angelini e Antonio Prisco, liberamente tratto da ‘Amleto’ di William Shakespeare, per la regia di Francesco Tavassi, in scena il 21 aprile, alle ore 21, al Teatro Duse di Bologna. Lo spettacolo è un recupero della replica inizialmente prevista per il 24 febbraio 2020 e sospesa a causa della pandemia. Tutti i biglietti già acquistati restano, pertanto, validi per la nuova data (info www.teatroduse.it).

Tra i personaggi shakespeariani non esiste un eroe più moderno di Amleto. Questo perché, già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, prima ancora che col mondo esterno, è interiore e quindi attuale. Non devono trarre in inganno le armi, il regno di Elsinore, il linguaggio d’altri tempi. Amleto vive e si nutre ad ogni rivisitazione del tributo che si paga ai capolavori e adattandolo il suo valore si rinnova. Ad ogni rivisitazione il suo mito cresce, si scoprono nuove aderenze alla contemporaneità e s’accresce la precisione della sua spada perché penetri con maggior precisione.

Biglietti da 18,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietteria chiusa da venerdì 15 a lunedì 18 aprile compresi. On line: teatroduse.it | Vivaticket