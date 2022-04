Grave incidente questa mattina poco dopo le 5 in A1 corsia nord in prossimità del casello di Modena nord all’altezza del km 162. Coinvolte tre auto e un mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere delle auto 3 persone. Purtroppo per una di queste non c’è stato nulla da fare. Sul posto per rilievi e la gestione del traffico la Polizia Stradale.

Attualmente in direzione Milano il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda, mentre si registrano 4 km di coda in direzione Bologna.