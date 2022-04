Sereno o poco nuvoloso. Temperature in sensibile diminuzione: Minime tra i 6/7 gradi dei capoluoghi di provincia, con qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna, e 8/9 gradi della zona costiera; massime tra 13 e 18 gradi. Venti moderati da nord-est, con rinforzi sulla costa e sui rilievi. Mare molto mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)