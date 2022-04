Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il rinnovato Parco pubblico – parco giochi vicino alle scuole e alla palestra di Felina, oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. Il taglio del nastro ha visto presenziare l’Assessore all’Ambiente Chiara Borghi, la Consigliera comunale di maggioranza e Consigliera provinciale Erica Spadaccini, il Sindaco Enrico Bini, gli Assessori Daniele Valentini e Giorgio Severi.

Dopo l’intervento il parco si presenta davvero molto accogliente e coinvolgente: sono stati riparati e ritinteggiati tutti i giochi nell’area bimbi, è stato installato un nuovo gioco per ragazzi un po’ più grandi, e quattro postazioni per attività di fitness e wellness. È presente anche una nuova area sgambamento cani. Ci sono anche il campo da basket e da calcetto: al momento in quest’ultimo il manto erboso deve ricrescere, ma alla fine dell’estate è prevista anche la collocazione di nuove zolle di prato in diversi punti del parco. Sono state posizionate anche le nuove panchine, e ritinteggiato il muro della palestra rivolto verso il parco. Alcuni interventi sono stati realizzati anche all’interno della palestra stessa, con nuove reti dei canestri e nuove imbottiture dei piloni di sostegno. Sull’area verde sono previste altre azioni che saranno concluse nei prossimi giorni: l’apposizione della nuova recinzione, e la realizzazione sulla parete in cemento a fianco del parco di un’opera di street art, sul tema dei giochi di una volta. L’area ora è dotata di impianto di video sorveglianza, e sarà curata e controllata anche dai Volontari del Centro Sociale Bocciodromo di Felina.