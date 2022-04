Lunedì 18 aprile 2022 il centro di Cavriago si trasformerà in un grande giardino. Torna infatti la manifestazione “Di fiore in fiore”, mostra mercato di piante, fiori e frutti, attrezzature e arredi, progetti e consigli per il giardinaggio, che inebrierà di aromi e profumi primaverili il centro del paese.

Tutto il giorno, dalle 9 alle 20, Piazza Zanti e via Repubblica, nel tratto di fronte alla piazza, si trasformeranno ospitando florovivaisti provenienti da tutta Italia: si potranno trovare erbe aromatiche, fiori in vaso, piante grasse, piante di frutta e rose, rose antiche, agrumi, palme, olivi, fiori da interno e da esterno, oltre ad attrezzature, oggetti ornamentali, arredi. Saranno inoltre in vendita prodotti naturali, lavorazioni in legno, fiori realizzati con la pasta di mais e tanto altro. Quindi tutto ciò che ruota intorno al mondo delle piante e dei fiori: la manifestazione, giunta alla nona edizione, vedrà complessivamente una quarantina di espositori tra florovivaisti, hobbisti e artisti dell’ingegno.