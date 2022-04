È Chiara Catini la vincitrice della 13° edizione del “Memorial Stefano Antichi”, conclusosi questa mattina al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine. La tennista romana, che gareggia per il TT Vianello di Roma, a sorpresa ha battuto la testa di serie numero uno del tabellone Stefania Rachel Rubini la cui prestazione è parsa condizionata da un problema muscolare alla gamba destra. Il match si è protratto per oltre due ore e si è concluso a favore della tennista della capitale dopo tre set molto combattuti con il punteggio 6-4, 4-6, 6-4.

Con la finale di oggi si chiude nel migliore dei modi, con ottimo tennis e un buon numero di spettatori, Il “Memorial Stefano Antichi”, nato per ricordare il fondatore, scomparso nel 2009, dell’azienda modenese Lasa Metalli. Il torneo, è importante ricordarlo, è decisamente particolare, un unicum nel tennis, dato che è valido come qualificazione regionale dell’Emilia-Romagna per le atlete che ambiscono a entrare nel tabellone della manifestazione tennistica più importante del nostro Paese, gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 2 al 15 maggio a Roma. Secondo il regolamento entrambe le finaliste oggi hanno perciò staccato il biglietto per l’appuntamento tennistico italiano più importante del nostro Paese.

“Sono davvero molto soddisfatta – ha dichiarato Chiara Catini – perché erano tre anni che tentavo di vincere per partecipare agli Internazionali d’Italia. Purtroppo, anche a causa degli infortuni subiti ho avuto molte difficoltà. Oggi però ho giocato il mio miglior tennis della stagione e così sono riuscita a battere un’avversaria davvero molto forte.”

“Per noi è stato un ritorno alla quasi totale normalità e già questo ci rende particolarmente sodisfatti. A ciò si aggiunge l’ottima qualità delle tenniste, provenienti da tutta Italia, che ci ha permesso di assistere a partite molto combattute e a gesti tecnici molto interessanti. Un plauso va prima di tutto alle giocatrici, quindi al direttore di gara e agli arbitri e a tutti i miei collaboratori che hanno gestito al meglio l’organizzazione” ha commentato il direttore del Club La Meridiana, Elio Agnoli.

A premiare la prima e la seconda classificata sono stati il Vicesindaco del comune di Formigine, l’Assessore allo Sport Marco Biagini, Antonio Fontana, Consigliere del Club La Meridiana e Massimo Antichi, figlio di Stefano al quale è intitolato il torneo.

Da sottolineare infine che su uno dei pennoni, accanto alla bandiera italiana e dell’Unione Europea sventolava la bandiera della Ucraina, un gesto di attenzione per un popolo che sta vivendo la tragedia della guerra.