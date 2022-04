Nella mattinata di oggi, a seguito di segnalazione di alcuni residenti in merito alla presenza in una cantina di persone straniere dedite all’uso di sostanze stupefacenti, gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti rintracciavano all’interno di un garage di via Turri quattro stranieri. Uno di questi ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e identificato per un noto pluripregiudicato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

All’interno del garage, adibito a dormitorio abusivo, sono stati rintracciati gli altri tre stranieri, tutti con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Al termine dell’attività, per due di loro si è reso necessario l’accompagnamento in Questura per gli accertamenti sull’identità personale.

Entrambi hanno posto in atto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei confronti degli agenti, tanto da procedere nei loro confronti al provvedimento dell’arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Durante tali fasi gli agenti hanno estratto il Taser al solo scopo deterrente senza azionare il dispositivo. Nei confronti di uno dei due stranieri è stata contestata anche l’ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Nell’operazione uno degli uomini della Polizia ha ricevuto un violento colpo al volto che gli ha procurato lesioni giudicate guaribili con 5 gg di prognosi.