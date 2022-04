ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-febbraio – secondo i dati del Dipartimento delle Finanze – mostrano nel complesso una crescita di 14.516 milioni (+12,9%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 11.924 milioni (+17,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+11.376 milioni, +16,8%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+334 milioni, +31,0%) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (+190 milioni, +4,7%). Le poste correttive sono in diminuzione di 24 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 (0,5%). Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 48.337 milioni (+5.479 milioni pari a +12,8%); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 30.699 milioni (+5.897 milioni, pari a +23,8%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 40.071 milioni (+2.105 milioni, +5,5%). L’Ires è stata pari a 707 milioni (+243 milioni, +52,4%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 20.043 milioni (+4.501 milioni, pari a +29,0%). Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 2.311 milioni registrando un aumento pari a 719 milioni (+45,2%). Gli incassi contributivi nei primi due mesi sono risultati pari a 46.796 milioni, in aumento di 2.592 milioni (+5,9%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Le entrate contributive dell’Inps ammontano a 41.758 milioni, in aumento di 1.968 milioni rispetto al 2021 (+4,9%). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 3.564 milioni, in crescita del 20,9% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 1.474 milioni, sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente.

