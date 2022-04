Il 14 aprile, a Bologna presso la caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha incontrato i Carabinieri di Bologna. Il primo cittadino è stato ricevuto nella Sala “Virgo Fidelis” dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Davide Angrisani.

All’incontro, che si è tenuto nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, hanno partecipato il Col. Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale di Bologna, lo Stato Maggiore del Comando Legione e i Comandanti delle Compagnie e Stazioni della città di Bologna. Il Gen. Angrisani e il Col. Santovito hanno presentato al Sindaco gli assetti urbani con cui l’Arma gestisce il territorio ed hanno discusso delle principali problematiche socio-operative della città. Il Sindaco, che dalla Centrale Operativa ha avuto modo di salutare via radio le pattuglie in servizio in città, ha ringraziato i Carabinieri per l’impegno quotidiano in favore della collettività e per il contributo che offrono quotidianamente per assicurare – insieme alle altre Forze di Polizia – l’ordinato vivere sociale cittadino. E’ la prima volta che il Sindaco di Bologna visita il Comando Legione e il Comando Provinciale dei Carabinieri.