Scade il 10 maggio il termino per presentare alla Provincia la domanda di ammissione all’esame per l’abilitazione per gestire una impresa di trasporto su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori; le domande devono essere presentate entro le 12.30, all’ufficio Trasporti e concessioni in via Barozzi 340 a Modena.

La modulistica e il bando, contenente tutte le informazioni riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle prove, sono disponibili sul sito della Provincia (informazioni 059 209909).

Sono previste due prove scritte: un quiz con 60 domande su materie dal diritto civile e commerciale alla sicurezza stradale, la seconda sarà un’esercitazione su un caso pratico; le prove si svolgono il 23 maggio nell’aula magna dell’istituto Corni al polo Leonardo da Vinci di Modena, in presenza nel rispetto delle norme anti Covid-19.