Albinea si prepara a celebrare il giorno della Liberazione con una serie di iniziative, organizzate da Comune e Anpi, che avranno luogo la mattina del 25 aprile.

Il 77esimo anniversario della fine del Nazifascismo inizierà alle ore 9.15 con la deposizione delle corone alle lapidi dei caduti di Borzano. Seguirà la posa della corona al monumento “mai più” di piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, a Botteghe.

Alle 10.45 ci si sposterà in municipio per la deposizione della corona alla lapide all’interno del Comune. seguirà un corteo per deporre un mazzo di fiori al cippo, recentemente restaurato grazie a Resinfloor e Coanossa Stone, che ricorda Mario Simonazzi “Azor” e che si trova di fronte alla scuola primaria Pezzani in via Caduti della Libertà. A seguire il corteo tornerà in piazza Cavicchioni: qui verrà deposta la corona al monumento centrale della piazza e si terranno gli interventi delle autorità. Tutti i momenti delle celebrazioni saranno accompagnati dalle musiche della Banda di Albinea.

Alle 12.30 si terrà il pranzo della Liberazione al piazzale Lavezza, organizzato da Anpi in collaborazione con Pro Loco Albinea. Il menù prevede antipasto reggiano, cappelletti in brodo, arrosto di maiale, patate al forno, zuppa inglese, bevande e caffè. Il costo del pranzo sarà di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 10 anni. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria telefonando ai seguenti numeri: 339.3288993 (Simone Varini), 0522.599557 (Adalgisa Ferri), 349.1247344 (Celso Rivi), 3338768159 (Ornella Margini), 0522.599565 o 333.4203498 (Circolo Albinetano).