Uova di Pasqua per i bambini dell’Ucraina. Grazie alla generosità di una privata cittadina, i bambini arrivati dall’Ucraina in fuga dalla guerra e ospitati presso le famiglie dei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico hanno ricevuto in questi giorni una gradita sorpresa: ad ognuno di loro è stato regalato il tradizionale uovo di cioccolato. Un bel gesto di vicinanza e solidarietà che fa sicuramente bene.

La distribuzione delle uova è stata organizzata dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni (Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Prignano, Palagano, Montefiorino e Frassinoro), che dall’arrivo dei profughi sui territori del distretto si sta occupando del coordinamento delle varie attività legate all’accoglienza dei cittadini ucraini, per gran parte donne, bambini e ragazzi, in collaborazione con Prefettura, Azienda USL e associazioni. Ad oggi ai Servizi Sociali dell’Unione si sono rivolte oltre 270 persone fuggite dall’Ucraina, di cui circa 130 minori.