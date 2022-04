Confermato anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’obiettivo lista d’attesa a zero nelle scuole d’infanzia di Bologna già dalla prima graduatoria. Le domande arrivate sono 2.595, in leggero calo rispetto allo scorso anno quando erano state 2.642. A fronte di 510 posti ancora disponibili nelle scuole comunali e statali, le bambine e i bambini rimasti in lista d’attesa sono 161. Il fatto che non ci sia coincidenza tra posti disponibili e scuole richieste è fisiologico; c’è infatti sempre una fase di assestamento in cui chi, per svariati motivi, è in lista d’attesa, viene riorientato verso le scuole che hanno posti disponibili.

Confrontandosi con gli uffici scuola di Quartiere, queste famiglie potranno nei prossimi giorni integrare la propria domanda. Tenuto conto del rapporto tra posti disponibili e lista d’attesa nei singoli territori, confidiamo che tutti possano trovare risposta nelle successive graduatorie.

Di seguito il dettaglio per Quartiere:

Borgo Panigale-Reno: 90 posti ancora disponibili e 24 domande in lista;

Navile: 72 posti e 45 domande in lista;

Porto-Saragozza: 87 posti e 11 domande in lista;

San Donato-San Vitale: 119 posti e 29 domande in lista;

Santo Stefano: 72 posti e 21 domande in lista;

Savena: 70 posti e 31 domande in lista.

Rispetto ai bandi precedenti, alla luce dell’andamento della domanda, in lieve calo rispetto al picco di qualche anno fa, è stata riportata a 25 unità la capienza di alcune sezioni delle scuole comunali a gestione diretta, dove per necessità in passato si erano previsti 26 posti. Le sezioni che sono interessate da questa rimodulazione dei posti sono state scelte dopo una verifica puntuale della domanda e dell’assenza di lista d’attesa nel territorio di riferimento di ogni scuola. Per l’anno scolastico 2022/2023 le sezioni a 25 posti (o meno) saranno 168. Rimangono invece con capienza a 26 unità 32 sezioni di alcune scuole dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile e Savena, in cui si è reso necessario confermare tale ricettività per mantenere l’obiettivo della lista d’attesa zero.

Come sempre, il numero di bambine e bambini in lista d’attesa è un dato in costante evoluzione, per effetto del tempo fisiologico di cui le famiglie hanno bisogno per effettuare la scelta definitiva della scuola nel sistema integrato, fatto di strutture pubbliche (comunali e statali) e private paritarie convenzionate. Dunque solo con le prossime graduatorie si potrà avere un dato più realistico e intervenire eventualmente su ogni singola situazione rimasta in sospeso.