Si comunica che gli uffici comunali di Fiorano Modenese resteranno chiusi nella giornata di lunedì 18 aprile (lunedì dell’angelo, pasquetta).

Per quanto riguarda ufficio economato e polizia mortuaria invece ecco le fasce di reperibilità. Per concessione loculi (funerali), il giorno 17 aprile (Pasqua) l’ufficio economato-polizia mortuaria sarà reperibile telefonicamente dalle ore 08.00 alle 12.00 al numero 329-3191683 per la concessione dei loculi. Per denunce di morte (stato civile) il giorno 18 aprile l’ufficio di stato civile sarà reperibile telefonicamente dalle ore 08.00 alle 12.00 al numero 334-3477589 per gli atti di morte e relative autorizzazioni.