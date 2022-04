La società C.Volo, a seguito delle notizie emerse nei giorni scorsi, conferma che da parte del Partito Democratico di Reggio Emilia è pervenuta la richiesta di poter organizzare la nuova edizione di FestaReggio nel boulevard della struttura.

“Questa richiesta – spiega una nota della società – ha dato vita ad un confronto per il quale ringraziamo il Partito Democratico. Prima di arrivare ad una definizione dell’accordo, C.Volo, che ha come obiettivo primario l’offerta di appuntamenti di alto livello, valuterà comunque in modo prioritario il progetto dell’evento affinchè sia in linea con l’alta qualità delle iniziative che verranno allestite nell’ambito dell’Area. Sarà inoltre compiuta una valutazione complessiva sulla sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa”.