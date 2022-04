MILANO (ITALPRESS) – “Nostalgia” di Mario Martone e “Les Amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi sono in concorso per l’assegnazione della Palma d’Oro al 75° Festival del Cinema di Cannes.. L’annuncio, oggi, a Parigi, nel corso della conferenza stampa di Pierre Lescure e Thierry Fremaux. “Nostalgia” di Mario Martone, tratto dal romanzo postumo di Ermanno Rea, racconta che Felice Lasco, interpretato da Pierfrancesco Favino, dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora. Il film è interpretato, oltre che Pierfrancesco Favino, da Francesco di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi e Nello Mascia. Nostalgia è una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa Film e in coproduzione con Rosebud entertainment Pictures ed è distribuito da Medusa Film. “Les Amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi, invece, parla del periodo in cui l’attrice e regista, negli Anni ’80, ha frequentato la scuola di teatro di Patrick Chereau. Si tratta di una co-produzione italo-francese e vede tra gli interpreti: Baptiste Carrion-Weiss, Alexia Chardard, Louis Garrel, Lèna Garrel e Liv Henneguier. Nella sezione Premier, infine, è stato inserita la serie televisiva “Esterno Notte”, di Marco Bellocchio, sul sequestro Moro.

