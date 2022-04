Francesco De Gregori torna live con la sua band per 4 appuntamenti speciali nei club d’Italia con “DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS”, in partenza il 20 aprile dal Vox Club di Nonantola.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i suoi più grandi successi accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Un’occasione speciale per tutto il suo pubblico che potrà ascoltare live alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

Per informazioni sui biglietti: www.friendsandpartners.it.